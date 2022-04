La Setmana Santa torna a tenir una agenda plena a Olesa de Montserrat. Arrenca avui amb un acte de presentació a l’Auditori de la Casa de Cultura, a les 12.30 h. També avui hi ha el concert d’obres de Franz Schubert, a càrrec del tenor Jordi Casanova i el pianista Miquel Jorba. I paral·lelament, s’inaugurarà al mateix espai l’exposició «La Processó del Sant Enterrament», que es podrà visitar fins al 24 d’abril.

Un dels atractius són les representacions de La Passió. Es representa avui a les 18 h.

Les activitats continuen demà a les 18:30 h, amb el concert de Diumenge de Rams a la Parròquia de Santa Maria. La Coral Sant Esteve i la Jove Orquestra del Montserratí, sota la direcció d’Eduard Vila i Perarnau, interpretaran ‘St. John’s Passion de Bob Chilcott’.

Tot i que ja ha estat exposada durant aquesta setmana, a partir del dilluns, 11 d’abril, quedarà inaugurada oficialment l’exposició dels Misteris al Mercat, formada per quadres de cada Misteri, i que es podrà visitar fins al 16 d’abril.

Dimarts, 12 d’abril, està prevista una de les activitats més esperades a la Parròquia de Santa Maria: la missa dels Misteris i l’actuació de la Moixiganga de l’Esbart Olesà, amb un ball que representarà diferents escenes de La Passió. Aquest any no hi haurà Processó del Silenci perquè necessita temps de preparació i no hi ha hagut la certesa que es pogués celebrar fins fa poques setmanes.