L’Ajuntament de Martorell ha ampliat fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió de la taxa d’ocupació de terrasses per part de bars i restaurants, que es va arovar de manera extraordinària per facilitar que aquests establiments es poguessin mantenir en els mesos més durs de la pandèmia.

El consistori martorellenc també ha suspès la taxa per a la prestació de serveis a les fires comercials que se celebrin al municipi, organitzades per l’Ajuntament o associacions de comerciants, fins a finals d’any.

Les dues mesures es van aprovar dimarts al ple municipal del mes d’abril per seguir amb les accions del Pla de recuperació econòmica i social «Martorell Actua», iniciat l’any 2020 per pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia, que s’han vist recentment agreujades per les primeres conseqüències de la situació bèl·lica entre Rússia i Ucraïna.