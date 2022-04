La tercera edició dels pressupostos participatius d’Esparreguera han rebut un total de 88 propostes d’inversió presentades per la ciutadania perquè l’Ajuntament realitzi actuacions que impactin en la millora de l’espai, l’entorn o els equipaments municipals. Enguany hi ha hagut 52 participants, segons han explicat fonts municipals, la majoria dels quals han registrat els seus projectes a nivell particular, però també hi han participat associacions de veïns, entitats i centres educatius.

Ara la comissió tècnica municipal, formada per personal tècnic del consistori de l’àrea de Presidència i Bon Govern, així com de les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Drets Socials i Ciutadania, en farà la valoració. Del 19 de maig a l’1 de juny la comissió podrà reclamar esmenes i aclariments als projectes presentats. El dia 28 de juny es faran públiques les propostes acceptades i el període de priorització o votació anirà del 29 de juny al 17 de juliol. La regidora de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esparreguera, Maria Mas, assegura que «la valoració d’aquesta tercera edició, tant pel nombre de propostes com per la seva qualitat, és satisfactòria, hi han participat tant persones a títol individual com alguns col·lectius, molts dels quals ja havien participat en anteriors edicions, i el fet que s’animin a tornar a repetir creiem que és molt positiu». Entre les propostes presentades n’hi ha moltes fetes per particulars, però aquest any destaca especialment la participació dels centres educatius del municipi, tant les escoles com les AMPAs, amb les quals la Regidoria de Bon Govern va fer jornades informatives sobre aquest procés participatiu. En línies generals, la majoria de propostes fan referència a aspectes relacionats amb la millora de la via pública, parcs, equipaments municipals i intervencions en l’espai natural.