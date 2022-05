Neix un grup d'oposició a l'ampliació de l'A-2 als Hostalets de Pierola, Collbató i el Bruc

Associacions de veïns dels Hostalets de Pierola, El Bruc i Collbató s’han coordinat per llançar la campanya "No al Projecte de l’A2" en els municipis de El Bruc, Els Hostalets de Pierola i Collbató, perquè consideren que afecta una zona que està protegida pel seu valor natural i una zona agrícola que portaria a haver d'arrencar milers d'oliveres. Les entitats que es mouen en contra de l'ampliació de l'A2 tal com l'ha plantejat el govern espanyol en aquests municipis són l'Asociación de Vecinos por el cambio de Serra Alta, l'Associació de Veïns del Casc Antic i Pujolet de Collbató, la plataforma Salvem el Bruc i l'entitat Veïns de Can Dalmases de Collbató.

Els representants veïnals asseguren que el projecte presentat, en els trams des del Bruc, Els Hostalets de Pierola i Collbató, afecta de manera significativa. Afirmen que només en arbres suposaria la destrucció de 60.045 m2 d’oliveres autòctones, 20.382 m2 d’ametllers, 2.008 m2 de fruiters, 228.589 m2 de pinar i 6.042 m2 d’arbres de ribera.

També asseguren que la variant proposada pel tram al Bruc passa per un Espai Natural Protegit com son la zona de Roques Blanques. I l’aparcament de gran capacitat per a camions que és previst situar al nord d’Esparraguera es trobaria just al límit també d’un espai protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000.

La variant proposada pel tram de Collbató passaria per la part alta de la urbanització de Can Dalmases d’aquest municipi i molt a prop de les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba del municipi Els Hostalets de Pierola, passant per tota la Serra de Can Dolcet per on actualment hi ha una pista rural no asfaltada que s’utilitza diàriament per al senderisme. En aquesta tram l'afectació seria de 12 hectàrees de bosc.

Les entitats estan fent una campanya per informar els veïns del per què de la seva queixa i han convocat una caminada popular per al dia 22. díptics informatius, samarretes, enganxines i fulla d’actuació anunciant la caminada popular del proper diumenge 22 de maig.

Els veïns consideren que el procés iniciat podria acabar en la creació de la plataforma "No al projecte de l'A2, Salvem el nostre entorn".

Aquest cap de setmana passat es van posar taules informatives en les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba del municipi Els Hostalets de Pierola i també a Collbató, i es vol posar taules o punts informatius al Bruc. Per aquest cap de setmana dissabte 21 de maig es coordinaran taules informatives als diferents municipis i diumenge 22 haurà manifestació caminada popular convocada per la Plataforma amb el recorregut que mostra el mapa i cloenda a les 13h al Polideportiu de Collbató, segons han explicat fonts d'aquest col·lectiu.