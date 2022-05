El govern d’Olesa ha traslladat al Departament de Salut de la Generalitat les queixes i les mancances detectades en el funcionament del centre d’atenció primària (CAP). El consistori vol incrementar serveis i, sobretot, recuperar aquells que ha perdut durant la pandèmia. Ara hi ha 3 metges menys i un pediatre menys que abans del febrer del 2020. La resposta de Salut, per part de la Secretària d’Atenció Sanitària, Meritxell Budó, ha estat que farà trasllat de la queixa al conseller, que hi ha moltes baixes al sistema i que la recuperació del servei es fa, però molt lentament, i que hi haurà un increment de serveis, però de psicologia i nutrició.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, la regidora de Salut, Ada Agut; el regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, i el regidor d’Esports i membre del grup de JxCAT, Domènech Paloma, van ser la delegació olesana a la reunió amb la Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, i amb la directora del sector sanitari Àmbit metropolità sud, Blanca Muntané. Tot i que a Olesa el servei el presta Mútua de Terrassa, la Generalitat de Catalunya és qui té les competències en l’àmbit sanitari i per això l’alcalde li va plantejar queixes de la ciutadania respecte a la gestió del CAP. Olesa vol recuperar els serveis que hi havia abans de la pandèmia, però va reiterar en aquesta reunió que el servei necessita més professionals. «La manca d’atenció i, sobretot, la manca de professionals, angoixa la població en no veure’s prou atesa, i també hi ha preocupació pels canvis de metges», va apuntar l’alcalde, Miquel Riera. La secretària d’Atenció Sanitària del Departament de Salut, segons informació que ha facilitat l’Ajuntament, es va comprometre a traslladar les peticions al conseller. També va argumentar que «després de 2 anys de gestió de la pandèmia ara s’està recuperant l’accessibilitat als serveis a poc a poc, amb professionals molt estressats i amb moltes baixes laborals». «Per a la conselleria és molt important saber l’opinió de la ciutadania per donar resposta a l’atenció sanitària. L’alcalde ens ha traslladat tots els problemes derivats de la recuperació de l’activitat de l’atenció primària», segons la mateixa Budó. La representant de la Generalitat va ressaltar que, «després de 2 anys de gestió de la pandèmia, estem recuperant l’accessibilitat a poc a poc amb professionals que estan molt tensionats i amb moltes baixes laborals... Estem treballant per donar a la població l’atenció sanitària que es mereix». Respecte a l’arribada de nous professionals, es va anunciar la incorporació de dues noves figures al CAP d’Olesa: un nutricionista i un psicòleg comunitari. Aquestes dues figures formen part de nous perfils per treballar més temes de reeducació, de prevenció i atendre la problemàtica psicològica que hi ha a la societat.