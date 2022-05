La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Martorell el Pla director del molí d’en Gomis, una edificació de quatre plantes, que presenta un alt grau de deterioració i que la corporació local vol mantenir. Els tècnics de la Diputació adverteixen que «actualment té un alt grau de deteriorament, amb parts ensorrades i entrada d’aigua generalitzada, motiu pel quals caldria intervenir el més aviat possible per aturar la seva degradació».

Els orígens de l’edifici es remunten al segle XVII. Va néixer com a molí fariner. Actualment l’edifici presenta un alt grau de deteriorament, amb parts ensorrades i entrada d’aigua generalitzada, motiu pel quals caldria intervenir el més aviat possible per aturar la seva degradació.

L’elaboració del Pla director, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), ha tingut un cost de 18.000 euros. Des del seu origen fins a l’actualitat, l’edifici ha estat objecte de diversos canvis provocats per les necessitats industrials de cada moment i per reiterades riuades que se succeïen a Martorell. En els anys 1749-1745 es va ampliar i reformar tot aprofitant el curs del riu Anoia a través d’un rec que agafava l’aigua d’una resclosa del terme de Gelida. L’any 1790 es va construir al costat un molí paperer, una serradora de fusta i una farga d’aram, mantenint-se la seva activitat fins al 1964, quan el molí va cessar la seva producció definitivament i des de llavors no s’ha utilitzat.

S’ha fet un estudi des de punts de vista morfològic, històrico-constructiu, estructural i paisatgístic, i s’han definit propostes d’actuació que assegurin la pervivència dels seus valors històrics, arquitectònics i significatius. Es fa necessari planificar les diferents fases d’actuació que caldrà dur a terme.