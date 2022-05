L’Ajuntament d’Esparreguera ha arribat a un acord amb la discoteca LTN Club i la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) per pacificar la nit a l’entorn d’aquest local, que en els darrers anys ha estat focus d’incidents i queixes, i que, l’Ajuntament, fins i tot havia arribat a sancionar i a restringir la seva activitat. Ajuntament i discoteca ha arribar a signat aquesta setmana un conveni per «al manteniment preventiu de la seguretat i la convivència a les àrees públiques d’influència de l’establiment».

Entre les mesures de limitació de l’activitat que s’havien pres, el passat mes de març, l’Ajuntament va decidir que la discoteca no podia obrir més enllà de les 4 de la nit en cap de setmana. En el document signat per les dues parts, l’Ajuntament acorda aixecar la mesura de reducció de l’horari de finalització de l’activitat i facilitar controls preventius esporàdics de seguretat i trànsit a l’entorn de la discoteca, mentre que el local d’oci nocturn, que reobrirà aquest cap de setmana, es compromet a millorar la qualitat de l’actual servei de seguretat i control d’accessos amb personal professionalitzat i uniformat i a contractar dos col·laboradors cívics per a que realitzin tasques de mediació i prevenció.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat que «aquest acord a tres bandes és una bona praxis a nivell d‘oci nocturn i ens permet afrontar el repte que teníem: poder garantir la viabilitat d’una activitat econòmica i una oferta d’oci nocturn pel jovent del municipi i de la comarca, sense que això vagi en detriment de la seguretat i el civisme a l’entorn de la zona industrial». L’alcalde ha explicat que s’ha creat una comissió de seguiment, formada per les tres parts signants (Ajuntament, discoteca i Fecalon) i els cossos de seguretat de la Policia Local i Mossos d’Esquadra, per analitzar com evoluciona el compliment del conveni i la reobertura de la discoteca després de la limitació horària.

Per la seva banda, el president de Fecalon, Christian Compte, assegura que Rivas ha demostrar tenir «sensibilitat» davant «el difícil moment de l’oci nocturn, després de 20 mesos tancats per la pandèmia, en els quals el sector ha caigut un 30%» i apunta que «era molt important trobar aquest conveni público-privat perquè la gent jove mantingui un espai on trobar-se i socialitzar-se, cosa que no han pogut fer durant els darrers temps». Finalment, el representant de LTN Club Esparreguera, Jordi Garcia, diu que està disposat al «diàleg constructiu» com el que ha donat peu a l’acord.