L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat no preveu fer una obertura total de la piscina municipal en el cas que les condicions de calor d’aquest proper estiu aconsellessin prendre mesures per facilitar l’accés a les zones d’aigua. La previsió és que, si cal fer alguna acció per facilitar l’accés a la piscina, sigui amb mesures puntuals adreçades a la població amb més risc. Fer una obertura general de portes no va ser una bona experiència el 2019, perquè la gentada va desbordar la instal·lació.

L’alcalde, Miquel Riera, va explicar en el darrer ple municipal que «el 2019 es va establir la gratuïtat de la piscina, fet que va provocar un desbordament, i al 2021, en plenes restriccions per pandèmia, no es va fer la gratuïtat total i es van prioritzar els col·lectius vulnerables. Aquest any s’establirà igualment un protocol on es donarà prioritat també als grups vulnerables però es permetrà ampliar l’aforament de la piscina». Les paraules de Riera són la resposta que va donar al regidor de la CUP Marc Serradó, que en el darrer ple va preguntar sobre quin protocol s’establirà davant les onades de calor d’aquest estiu. La piscina municipal d’estiu d’Olesa de Montserrat obrirà portes el proper diumenge 19 de juny, en horari de dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 h. L’equipament té amplis espais de gespa, accessos i vestidors renovats, zona de jocs infantils i un servei de begudes i menjar. Ja s’ha obert el termini per fer els abonaments per a la temporada 2022 de la piscina municipal d’estiu. Hi ha tres opcions: temporada completa, mitja temporada (juny-juliol o agost-setembre) i el T10. Tots aquests abonaments tenen preus reduïts per a menors (de 4 a 15 anys), joves (de 16 a 21 anys), aturats, jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat.