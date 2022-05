Prop d’un centenar de representants del teixit empresarial i alcaldes del Vallès i el Baix Llobregat han exigit aquest dimarts a peu d’obra la finalització dels treballs del tram Terrassa-Abrera de la B-40, concretament el de 6,2 quilòmetres entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Després de desplegar una gran pancarta on es podia llegir 'Prou incompliments. Necessitem connectar Terrassa amb Abrera (B40) ja!’, han reclamat al Ministeri de Transport que “no els prengui més el pel” i que compleixi amb el darrer termini de finalització de les obres marcat pel 2023. Per garantir-ho, el president de la Cecot, Antoni Abad, ha proposat que sigui la Generalitat qui faci el seguiment tècnic de les obres per evitar nous ajornaments.

La concentració s’ha fet a la rotonda provisional que connecta la B-40 i la B120 a Viladecavalls. Entre el centenar de participants hi havia els alcaldes de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Olesa de Montserrat, els presidents de la Cecot, Ciesc i la Cambra de Sabadell o representants de diferents gremis industrials. Durant la lectura del manifest, que ha anat a càrrec de la presidenta del Cercle Cecot de Joves, Ninna Torres, s’ha recordat que la B-40 o Ronda Vallès és una infraestructura clau per unir tres comarques -el Vallès Oriental, l’Occidental i el Baix Llobregat- que concentren el 30% del PIB i el 28,1% de la població. Un territori que tot i el seu potencial econòmic arrossa greus dèficits en infraestructures. També s’ha posat l’accent en els beneficis que tindrà pel territori el tram Terrassa-Abrera de la B-40. Entre ells, segons un estudi elaborat per l’Institut Cerdà el 2015, hi hauria un estalvi econòmic en l’activitat logística, ampliar el radi d’activitat econòmica de les empreses, facilitar la mobilitat dels treballadors o reduir la congestió de la xarxa viària. El mateix estudi apunta que també suposaria una important reducció de la sinistralitat i que tindria un impacte macroeconòmic a Catalunya de 252 milions d’euros. Al text, s’han denunciat els nombrosos incompliments en els terminis de finalització de l’obra fixats pel Ministeri de Transports en els darrers 13 anys. Es per això que han reclamat que l’últim, fixat pel 2023, es compleixi “sense excuses”. En declaracions als mitjans de comunicació, el president de Cecot, Antoni Abad, ha proposat la fórmula de la "promoció delegada" per garantir la finalització dels treballs en els terminis marcats. Obligaria que els governs espanyol i català arribessin a un acord per tal que el Departament de Territori de la Generalitat fos qui fes el seguiment tècnic de les obres i que experts independents també fiscalitzessin tot el procés. Entre els alcaldes presents, el de Terrassa, Jordi Ballart, ha lamentat que l’acte d’avui és “una reivindicació més de moltíssimes” i ha deixat clar que el territori està cansat que li prenguin el pèl. També ha recordat que fa uns mesos va demanar reunir-se amb la ministra de Transports i que fins ara no ha obtingut resposta.