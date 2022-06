Divuit centres educatius de Catalunya rebran, demà, de l’observatori de ciència ciutadana Ritme Natura l’acreditació com a Fenocentres pel seu compromís continuat seguint el calendari natural de les plantes i animals propers a l’escola, el que la ciència coneix com la fenologia. escola IPSI, Lestonnac i Sant Gregori de Barcelona. Entre els primers en rebre aquesta distinció hi haurà l’escola El Puig, d’Esparreguera, i l’Institut Vallbona d’Anoia.

Més de 500 alumnes d’entre primer de primària i batxillerat han participat en 20 tallers educatius d’aquest observatori, coordinat pel CREAF i Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i han aportat gairebé 1.400 observacions de 289 espècies d’animals i plantes on es veia la sortida i caiguda de les fulles, la sortida de les flors o l’arribada d’alguns animals migradors, entre d’altres. Les observacions de l’alumnat i de la resta de ciutadania voluntària que col·labora amb RitmeNatura serveixen per nodrir de dades FenoTwin, el bessó digital de la fenologia a Catalunya que està desenvolupant l’observatori gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Les tres espècies més observades han estat l’arbre de l’amor (Cercis siliquastrum), el lledoner (Celtis australis) i la mèlia (Melia azedarach), espècies molt habituals a les nostres ciutats. Els FenoCentres han demostrat la seva sensibilitat amb el canvi climàtic, ja que estudiar com es modifica el calendari de la natura demostra que l’emergència climàtica que estem vivint altera als éssers vius de manera directa: les plantes avancen la sortida de fulles i flors, les fulles cauen més tard o les orenetes també arriben abans. Això provoca asincronies i fa que algunes espècies no es trobin (insectes i flors), a part de perjudicar també els cultius. «Valorem molt positivament l’establiment d’aquesta primera xarxa de FenoCentres i esperem poder mantenir-la i ampliar-la, ja que necessitem un gran volum de dades i sèries temporals llargues per treure conclusions robustes dels efectes del canvi climàtic en la natura», afirma Ester Prat, tècnica de recerca del CREAF i coordinadora de l’observatori ciutadà RitmeNatura. A part de l’scola d’Esparreguera i l’Institut de Vallbona, també hi prenen part l’escola IPSI, Lestonnac i Sant Gregori de Barcelona. Els acompanyen en aquesta nova xarxa educativa l’institut Ègara (Terrassa), l’escola cooperativa El Puig (Esparreguera), l’Institut Vallbona d’Anoia, el col·legi Sant Gabriel (Viladecans), l’escola Pia Santa Anna (Mataró), l’institut Narcís Monturiol (Figueres), l’escola Mestral (Sant Feliu de Llobregat), l’Escoleta (Bellaterra), l’escola Isabel de Villena (Esplugues de Llobregat) i els centres educatius Rubió i Tudurí, Narcís Monturiol, Kostka, Pablo Ruiz Picasso, El Joncar i Vall d’Hebron de Barcelona.