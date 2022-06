Esparreguera va obrir ahir les instal·lacions de la piscina, que ha d’estar en funcionament de dilluns a diumenge, d’11 del matí a 7.30 de la tarda, fins al diumenge 4 de setembre. Aquesta temporada els preus, tant dels abonaments com de les entrades, es mantenen igual que l’any passat i continua la gratuïtat per als menors de 4 anys, per a les persones jubilades i pensionistes i els descomptes per a famílies nombroses i monoparentals, segons expliquen fonts municipals.