L’Ajuntament de Martorell, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació de veïns de Martorell, està construint les directrius estratègiques de futur per Martorell a través de l’Agenda Urbana 2030. És un document que ha de recollir «les visions dels diferents agents del territori i perquè tots els veïns i veïnes de Martorell se sentin identificats amb la nostra Agenda Urbana 2030», segons ha explicat fonts municipals. Als mesos d’abril i de maig es van dur a terme diverses activitats de participació com ara tallers i una enquesta en la qual ja han participat més de 600 persones.

Els tallers es van adreçar a tres grups de població: tècnics municipals, ciutadania i infants. El joves han fet dues sessions del Consell d’Infants, per tal de saber com volen que sigui Martorell el 2030 i recollir les seves propostes en l’elaboració de l’Agenda Urbana. La participació «els implica de forma activa en els projectes del municipi», indiquen les mateixes fonts. Hi han participats representants de les classes de 4t, 5è i 6è de totes les escoles. Han tractat temes com: la salut i benestar per a tothom, més igualtat de gènere, eradicar la pobresa, fam zero, treball d’higiene i creixement econòmic.