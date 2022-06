La conductora d'un turisme ha mort aquest dissabte al matí en un xoc entre dos cotxes a l'A-2 a Esparreguera (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.13 hores al quilòmetre 580 de l'A-2, en sentit El Bruc-Lleida. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre dos turismes. A conseqüència de l'accident, ha mort la conductora i única ocupant d'un dels vehicles. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge. Amb aquesta mort, ja són 77 les víctimes mortals en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d'excarceració, i tres unitats terrestres i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'A-2 s'ha hagut de tallar unes dues hores a Esparreguera en sentit Lleida, però s'han fet desviaments. Des de les 09.05 hores, hi ha un carril tallat en aquest tram i uns 3 quilòmetres de retenció a la zona.