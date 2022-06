El gimnàs municipal d’Olesa està a punt d’obrir portes. Ho farà l’1 de juliol. L’equipament completa les instal·lacions esportives municipals. La setmana que ve es faran uns dies de portes obertes ara que les instal·lacions ja estan equipades i a punt d’obrir al públic. El nou centre esportiu, de titularitat municipal, està ubicat a un nou edifici construït a sobre la piscina municipal, al carrer de l’Urgell, al barri de Les Planes.

El centre està distribuït en diferents sales. Té una sala de 266m2 i dues més de 85m2 cadascuna. A una de les sales s’ha habilitat un espai d’spinning i espai de cardio, màquines de pes lliure, màquines guiades, entrenament funcional i una màquina central multipower. També hi ha programat cycling virtual, que permetrà a la persona usuària practicar-ho quan vulgui, sense la necessitat d’adaptar-se a l’horari de la classe programada.

El cap del departament d’Esports de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Toni Grima, ha explicat que «aquest equipament està pensat perquè pugui créixer segons les necessitats però també per a poder satisfer les necessitats actuals dels usuaris amb els diferents nivells d’inicial, mig i avançat».

Hi ha programades més d’una quarantena d’activitats dirigides a la setmana, piscina coberta, sauna finlandesa i servei de musculació amb un tècnic de sala. La tècnica d’Esports, Jeanne Badal, ha explicat que «a la nova graella s’han refrescat activitats que ja es feien però també n’incorporem de noves per equiparar-nos a l’oferta que es fa a d’altres gimnasos».

A la sala hi haurà un tècnic per guiar tots els exercicis i atendre als usuaris però les màquines disposen d’un codi QR amb un enllaç a un vídeo de Youtube on s’explica com funciona cadascuna, els exercicis que es poden fer i els grups musculars que es treballen. «És important la figura del tècnic de sala, un professional que acompanyi l’usuari, que faci pedagogia del bon ús dels aparells, que l’engresqui a fer esport i salut i també a passar-s’ho bé», ha apuntat Toni Grima. Per aquest servei, s’ha licitat un contracte de renting amb opció de compra de la maquinària amb l’empresa SALTER, especialitzada en fitness, que permetrà comptar amb una maquinària nova i el manteniment corresponent».

El gimnàs municipal obrirà portes el dia 1. El govern municipal ha programat per als dies 25, 28, 29 i 30 de juny, previs a l’inici de l’activitat, unes jornades de portes obertes amb diferents activitats programades com sessions de zumba i de pilates.

El gimnàs estarà obert de dilluns a divendres de 7h a les 22h, i dissabte de 8h a 14h. Les inscripcions per al centre estan obertes i es poden fer online a través del web municipal o bé presencialment.