El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar dimecres una moció contra l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges presentada pels grups municipals del PSC i Junts per Esparreguera i pel regidor no adscrit. La moció, aprovada amb el suport de Ciutadans i amb els vots contraris d’Esparreguera en Comú, Esquerra Republicana, la CUP i Esparreguera 2031, va ser l’orígen d’una protestes per part de membres de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) del Baix Llobregat Nord, amb un nivell de crispació que van portar el govern a suspendre la sessió. Ahir el matí es va reprendre per acabar el ple.

L’enfrontament entre la PAH i el govern ja ha viscut altres episodis i l’alcalde, Eduard Rivas, ha denunciat els membres de la plataforma judicialment. Dimecres, els membres de la PAH, segons fonts municipals, van mantenir una actitud «de protesta i boicot» durant tot el ple. A la sala de plens hi havia una vintena de membres de l PAH. Abans dels precs i preguntes, l’alcalde Eduard Rivas va suspendre definitivament la sessió convocant-ne la represa ahir al matí. En aquesta sessió extraordinària, els portaveus presents van condemnar les actituds de boicot al Ple i van reclamar que el debat sobre la problemàtica de l’habitatge es dugui a terme en profunditat, serena i democràticament. En relació a la moció contra l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, va afirmar que «davant el greu increment d’activitats delictives en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges de propietat privada que patim des del món local, ens volem sumar a la recent proposta de declaració i moció adoptada per l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona». La moció contra l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges apunta que Catalunya és la comunitat autònoma amb més ocupacions il·legals d’habitatges, un 42% del total d’ocupacions a l’Estat espanyol i «Esparreguera no som aliens a aquesta problemàtica, sinó que els nostres convilatans en sofreixen les conseqüències, bé per haver-se vist privats d’un habitatge de la seva propietat a causa d’una ocupació il·legal, bé per patir situacions que trenquen la convivència i suposen riscos a la seguretat de les persones que conviuen en els barris o comunitats de veïns on es produeixen les ocupacions il·legals». El document El document presentat pels grups municipals de PSC, JxE i el regidor no adscrit demana « a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors, que cedeixin als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels que disposen, que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del requeriment de l’administració»