Olesa viu la festa major coincidint amb la festivitat de Sant Joan. Un dels actes principals és la rua de llum, que es fa a la nit. Avui l’activitat comença a les 8 del matí amb les matinades 2022, que organitza l’Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa i que té lloc al nucli antic.

Al migdia hi haurà vermut musical amb el DJ Sense Filtres al Parc Municipal i a la tarda, «Balneari-22». L’espectacle d’aquest any de l’esbart Olesà convida a relaxar-se amb el Balenari de la Puda, avui decadent i abandonat. Serà a les 19 h al Teatre de La Passió.

Una mica més tard, a les 19.30h, tindrà lloc l’espectacle familiar, «Potser no hi ha final», amb la companyia Circ Pistolet, que es farà al pati de l’escola Mare de Déu de Montserrat.

Els actes continuaran a la nit. A les 22h, a la plaça de la Sardana hi haurà el “Sardaxou”, de la Cobla contemporània, que organitza Olesa Sardanista en col·laboració amb l’Ajuntament, on es fa de la sardana una festa amb partitures musicals molt conegudes.

Mitja hora més tard, a les 22.30 h, es farà la Rua de la Llum, que sortirà de la plaça Fèlix Figueres i Aragay fins acabar a la plaça Catalunya on començarà la Festa de la Llum. Els participants a la rua hauran d’anar guarnits per l’ocasió amb elements lluminosos i el seu enginy. El regidor de Festes, Jordi López, ha explicat que «fa molts anys que es fa la Festa de la Llum, i amb molt èxit de participació, i enguany s’ha inclòs la Rua de la Llum, amenitzada per grups de percussió lluminosos i elements com un espectacle de 4 cavalls gegants o humanoides de 5 metres d’alçada».

I per tancar la nit de divendres, el Concert Jove amb Alquimia Records i Livin’ Lost, Músics de Carrer, el grup Lal’Ba i el DJ Pablo.

Dissabte 25, es farà la Jornada de Portes Obertes al nou gimnàs municipal, de 11 h a 17 h, amb activitats dirigides com pilates i zumba.

A les 19 h, el teatre La Passió acollirà l’obra «Travy», un espectacle de clowns dirigit per Oriol Pla Solina i que va rebre Premi de la Crítica 2018. A l’escenari, l’acompanyaran els seus pares, Quimet Pla i Núria Solina, i la seva germana Diana Pla. Les entrades anticipades es poden adquirir a la Casa de Cultura fins el 22 de juny de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. La venda a taquilla començarà a les 18.00 h.

A les 19.30 h el pati de l’escola Montserrat acollirà un nou espectacle familiar de circ “Kasumay”, amb la companyia Circo Los.

A la nit de dissabte, hi haurà els concerts de Buhos i Gertrudis, a les 23 h a la plaça de Catalunya; i Barraques d’Olesa, al Parc Municipal, fins a les 6 de la matinada.