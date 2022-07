L’equip de govern d’Olesa es planteja estendre la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics fins aconseguir que hi hagi un endoll a cada barri. I mentre vol estendre la xarxa de punts de recàrrega obre el debat de sí que s’ha de fer pagar o no als usuaris per ‘omplir el dipòsit’ dels elèctrics. Darrerament, l’Ajuntament ha aprovat l’establiment del Servei públic municipal d’implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Actualment n’hi ha dos: un al carrer Mallorca, a tocar la Casa de Cultura, i l’altre a un dels costats de la plaça de Catalunya.

El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, considera que cal fer una reflexió sobre on hi ha d’haver els punts de recàrrega, quants n’hi ha d’haver i si s’ha de mantenir com un servei gratuït ara que cada dia hi ha més vehicles elèctrics 100% i més híbrids endollables.

El govern local té clar que els punts de recàrrega han de deixar de ser gratuïts. I el primer pas per establir una ordenança fiscal que els reguli és fer la creació formal del servei.

El govern té el suport de la CUP, en aquest punt. El regidor Miquel Barreres manté que si bé s’ha d’incentivar l’ús de vehicles no contaminants la gratuïtat en les recàrregues «crea una discriminació» envers les persones que no poden adquirir un vehicles elèctric o híbrid i «estan sotmeses al preu de la benzina o el gasoil». Això sí, reclama un preu just i que l’energia vingui de les renovables.

Més punts, més vigilància

Carlos Navia, de Ciutadans, també hi està d’acord però reclama que es creïn més punts de recàrrega i que es reguli el temps que hi poden estar els vehicles per evitar que hi hagi conductors que hi deixen els vehicles aparcats.

ERC, en canvi, vol tenir un pla amb més precisió sobre el servei. Diu que caldria saber el tipus d’aplicació que es farà servir per al pagament, quin tipus de càrrega tindran o el control que se’n farà. A més a més, segons el regidor republicà, el reglament deixa la porta oberta a que el servei es pogués externalitzar.

Aquest tema va ser tractat en el darrer ple municipal. Allà l’alcalde Miquel Riera va recordar a la resta de regidors del consistori que el que feia el Ple municipal era aprovar inicialment l’establiment del servei, i que el següent pas serà debatre sobre l’ordenança reguladora del servei, en la qual quedaran aclarides moltes de les preguntes formulades pels grups de l’oposició.

Vehicles municipals

Quant al nombre de punts de recàrrega, Riera va assegurar que la mesura més urgent «és dotar departaments municipals com la Brigada i la Policia Local de punts de recàrrega per als vehicles municipals» i a la vegada treballar en ampliar els punts que hi ha al municipi.

L’alcalde admet que «és molt difícil arribar a tenir punts de recàrrega per a tots els vehicles del municipi, però sí podem aspirar a que a tots els barris n’hi hagi». Alhora, va dir, l’Ajuntament també vol promocionar que les comunitats amb pàrquing col·lectius es dotin de carregadors. Quant a les ubicacions dels nous punts de recàrrega, Miquel Riera va detallar que el més senzill és aprofitar llocs on ja hi hagi quadre d’escomesa elèctrica, i per aquesta raó els propers s’ubicaran a les proximitats de la comissaria de la Policia Local.