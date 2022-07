Martorell ha estat oficialment nomenada com a Ciutat Europea de l'Esport 2023 per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe). El president d’ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, ho ha comunicat per carta a l'alcalde, Xavier Fonollosa, que ha estat l'encarregat de donar a conèixer el nomenament.La ciutat tindrà una activitat extra durant el 2023, amb la realització de diferents proves esportives.

ACES Europe ha destacat Martorell com un exemple de ciutat on l’esport es troba al servei de la salut, la cohesió social, l’educació i la cultura, un dels objectius principals per a aquest organisme europeu. Tanmateix, ha remarcat la política esportiva municipal a nivell d’equipaments, programes i activitats com un altre dels punts forts de la candidatura martorellenca.

Martorell ha estat nomenada Ciutat Europea de l’Esport 2023 després d’haver superat amb èxit la valoració del comitè avaluador que va visitar el municipi els dies 30 i 31 de maig. Durant aquesta breu estada, els membres del jurat procedents de diversos punts d’Europa, van conèixer en primera persona les infraestructures, instal·lacions i serveis que es duen a terme al municipi, així com la facilitat d'accés per a la pràctica esportiva, el teixit de clubs i entitats esportives locals o les iniciatives per a la promoció de la salut i la integració social a través de l'esport impulsades per l’Ajuntament de Martorell.

Segons el secretari general d’ACES Europa, Hugo Alonso, “Les infraestructures esportives amb les quals compta la ciutat, l’associacionisme de Martorell i l’alta participació de la població en l’activitat física van ser els factors determinants per declarar Martorell com a Ciutat Europea de l’Esport 2023”.

Èxit conjunt

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha manifestat que la distinció de Martorell com a Ciutat Europea de l’Esport 2023 “és tot un orgull per a la nostra ciutat, fruit de la feina feta els darrers anys per continuar posicionant l’esport saludable al servei de l’educació i la cohesió social”. Fonollosa ha afegit que el reconeixement “contribuirà a situar Martorell en un lloc més que destacat com a referent esportiu a nivell nacional i internacional i a continuar consolidant la pràctica esportiva com un instrument al servei de la salut, l'educació, la integració i la igualtat de gènere dels martorellencs i martorellenques”.

El màxim representant de l’Ajuntament de Martorell ha assegurat també que una de les claus d’aquesta distinció ha estat “el treball conjunt entre les entitats, la ciutadania i l’Ajuntament” i ha indicat que aquesta “és la fórmula d’èxit per continuar millorant en serveis i equipaments, i per fer créixer encara més l’esport local”.

Entre els punts forts de la candidatura que Martorell va presentar, es troba el posicionament de l’esport saludable a Martorell al servei de l’educació i la cohesió social a través de diferents projectes com el programa “Martorell Educa 360”. També destaca l’organització continuada d’esdeveniments esportius com a eines integradores en la societat martorellenca.

A Martorell, més d’11.000 persones realitzen activitat física diària a casa nostra, i més de 3.000 infants i joves formen part d’alguna de les entitats esportives de Martorell, o bé practiquen l’esport educatiu gratuït a les escoles.

El Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó, ha manifestat la seva enorme satisfacció per haver assolit aquesta fita i ha volgut agrair la feina feta no només pel Departament d’Esports, sinó també a la resta de regidories. “Vull posar en valor la tasca dels tècnics de la regidoria d’Esports, del conjunt d’entitats esportives de la ciutat, dels centres educatius i del conjunt d’esportistes de Martorell” els que ha assegurat que són “els veritables protagonistes de la distinció”.

Una distinció de prestigi

El reconeixement de Ciutat Europea de l'Esport es concedeix des de l'any 2001 per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que cada any assigna els reconeixements de Capital Europea, Comunitat i Ciutat de l'Esport. El títol de Ciutat Europea de l’Esport s’atorga a ciutats d d'entre 25.000 i mig milió habitants, i té una vigència d'un any.

Amb aquest nomenament, Martorell tindrà l'oportunitat d'acollir i organitzar un ampli programa d’esdeveniments per divulgar la idea de l’activitat física i de l’esport que ha estat mereixedora d’aquest reconeixement, així com establir vincles i compartir projectes esportius amb altres municipis europeus membres de la xarxa. La ciutat del Baix Llobregat serà la única ciutat de Catalunya amb aquest reconeixement l’any vinent.

Enguany ACES Europe ha creat també una nova distinció anomenada Ciutat Europea de l'Esport de l'any, on la millor ciutat guardonada l'any 2023 serà reconeguda com a ciutat esportiva de referència arreu d’Europa.

El nomenament oficial de Martorell com a Ciutat Europea de l’Esport tindrà lloc a finals del 2022 en una gala al Parlament Europeu a Brussel·les.