Roger Vázquez Claravalls (@rogerclaravalls) serà el candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions municipals de Masquefa. Així ho ha ratificat l’assemblea local de militants, simpatitzants i amics d’Esquerra Masquefa per unanimitat, després que el president de la secció local el proposés formalment com a cap de llista. L’acte va servir perquè l’alcaldable republicà expliqués les línies clau «d’un projecte que parteix d’un full en blanc i que ha de conèixer totes les realitats de Masquefa: de tothom i per a tothom, amb la voluntat de sumar des de l’honestedat i la transparència».

Vázquez participa de la vida i del teixit associatiu local. És president de la Colla Gegantera de Masquefa, des de l’any 2016, i autor del llibre Els Gegants de l’Anoia. La seva etapa formativa va començar a l’Escola El Turó i l’Institut de Masquefa i és graduat en Gestió i Administració Pública i màster en Estudis Jurídics Avançats.