El ministeri de Transports, Mobilitat i agenda urbana (Mitma) licita la redacció del projecte d’un quart carril a l’autopista AP-7, entre els enllaços de Martorell i de Vilafranca del Penedès Centre. Les obres tindran un cost estimat, en aquests moments, en 140 milions d’euros.

L’obra ha d’incrementar la capacitat en aquest punt de l’autopista, un dels indrets on habitualment es concentren els embussos. És un tram que té més de 23 quilòmetres. El Ministeri va informar ahir de que havia fet la licitació i que en els propers dies sortirà publicat al Butlletí Oficial de l’Estat per tal que les empreses que vulguin s’hi puguin presentar. El 31 d’agost de l’any passat es va acabar la concessió i des d’aleshores l’autopista és gratuïta entre Tarragona i La Jonquera, un total de 258 km. Ja el 2020 s’havien alliberat altres trams de l’autopista. Actualment hi ha 450 quilòmetres lliures de peatge a la Xarxa de Carreteres de l’Estat a Catalunya.

L’Estat és conscient que la supressió dels peatges ha provocat una nova mobilitat i ha fet que aquest tram, encara que no sigui de pagament, tingui molta densitat en alguns moments i es generi un col·lapse.

Fonts del ministeri han explicat que «des que va finalitzar la concessió, els tècnics del govern de l’Estat han estat treballant per adequar les autopistes a la nova realitat. Els estudis realitzats abans de la liberalització dels peatges de l’autopista ja van preveure «un increment significatiu del trànsit i la necessitat de posar en marxa actuacions, entre d’altres, la que ara és lícita d’ampliació de la planxa d’asfalt amb un quart carril». Anuncien les mateixes fonts que en un futur hi haurà més intervencions per donar resposta a aquest increment de trànsit. I també diuen que les mesures que es prenguin estaran consesuades amb el territori.

Aquesta actuació que ara és lícita la va presentar fa unes setmanes el secretari general d’Infrastructures, el català Xavier Flores, en una reunió que va tenir el mes d’abril passat amb els alcaldes de la zona afectada i representants de la Generalitat. La reunió es va dur a terme a Vilafranca del Penedès. Flores, ara treballant al ministeri, és un gran coneixedor de la realitat de la xarxa catalana de Carreteres perquè havia ocupat un dels càrrecs de més rang de l’administració catalana abans de fer el salt al govern de l’Estat.

En qualsevol cas, els caps de setmana d’aquest estiu caldrà prendre altres mesures per alleugerir la càrrega de més trànsit en aquest punt de l’autopista. Les obres s’executaran més endavant i en aquests període caldrà buscar remeis que, segurament, estan més en la línia de prohibició de la circulació de camions els dies de més densitat. Ara, el problema se centra en els caps de setmana o ponts, en les grans aglomeracions de les operacions sortida i tornada de Barcelona.

Aquests mesures temporals per adequar i regular la mobilitat són una competència del govern de la Generalitat, que serà l’administració responsable de la gestió de la via tant a la part nord, amb el conflicte a la zona de la Roca del Vallès, com cap al sud, a Martorell.