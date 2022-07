L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha estrenat perfil a la plataforma Wikiloc, que permetrà a tots els usuaris amb un telèfon intel·ligent resseguir de forma gratuïta diferents itineraris del perfil de l’Ajuntament d’Olesa per donar a conèixer el patrimoni cultural i natural del terme municipal.

El Wikiloc de l’Ajuntament d’Olesa engega amb un total de 26 rutes al municipi que sumen un total de 218 quilòmetres. Hi ha diferents itineraris per l’interior del nucli urbà (2 recorreguts), rutes per l’entorn natural (16 recorreguts), els itineraris de Voltem Olesa (10 recorreguts) i altres recorreguts supramunicipals com senders de Petit Recorregut (PR) o Gran Recorregut (GR). Progressivament s’aniran incorporant noves propostes.

Joan Soler, tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica i Guia de Natura i rutes de l’Ajuntament d’Olesa, explica que «l’aplicació permet resseguir l’itinerari de forma autoguiada».