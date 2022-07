L’Ajuntament d’Esparreguera ha donat a conèixer quins són els projectes més votats dels pressupostos participatius 2022-2023. Es tracta dels projectes Rampa d’accés per a cadira de rodes a les pistes municipals de tennis, Pistes de tennis municipals; establir camins escolars accessibles i segurs; instal·lar un cobert de fusta al bosc de Can Roca; millorar el pont nou de la Plana, recuperar estructures de pedra seca a l’entorn del bosc de Can Roca, factuar a l’espai natural Els Blaus, instal·lar nous repetidors wifi a locals municipals del Mas d’en Gall i posar àudios amb codi QR en punts claus de l’entorn natural i urbà. Aquests són els vuit projectes que han obtingut més vots i podran ser executats pel consistori, perquè la seva valoració econòmica sumi un pressupost total de 199.301 euros. El procés ha comptat amb la participació de 541 votants i s’han emès un total de 2.990 vots, que s’han repartit entre els 43 projectes admesos.