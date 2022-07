Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes a Martorell per fer estafes massives del tipus conegut com a «smishing». Les detencions es van fer els dies 13 i 14 de juliol. Els arrestats són dos homes, de 30 i 34 anys, com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada i usurpació de l’estat civil, segons els Mossos d’Esquadra.

La investigació es va iniciar el març quan la unitat d’investigació dels mossos de Martorell van saber que dues persones realitzaven retirades massives de diners en el cash center d’un establiment d’apostes de recreatives del municipi, canviant les targetes SIM dels terminals mòbils. Els investigadors van sospitar que es tractava d’una estafa tipus smishing que consisteix en l’enviament massiu de missatges SMS, simulant entitats o corporacions de confiança, per aconseguir informació personal de la víctima i fer-ne un ús fraudulent. Finalment, els investigadors van identificar els dos presumptes estafadors i els van detenir.