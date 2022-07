Joana Mora Aznar, adscrita del grup municipal d’Esparreguera 2031, ha dimitit com a regiodra de l’Ajuntament d’Esparreguera, al·legant que deixa la política municipal per «manca de temps i de motivació per la política institucional». El seu lloc l’ocuparà el tercer candidat de la llista d’aquesta agrupació municipal, Pablo Chamorro. El relleu es va aprovar en el darrer ple municipal.

Mora va explicar que fa tres anys va començar «il·lusionada» la seva entrada a la política municipal, però que «ha arribat el moment de deixar-ho per tres raons: la primera és que per motius laborals no disposo de prou temps per fer una bona feina com a regidora; la segona és que pel meu caràcter i manera de fer no em sento prou còmoda dins la política institucional i prefereixo dedicar-me a altres activitats de voluntariat; i la última raó és que em pren el relleu el Pablo, que farà una gran feina». Mora va agrair el recolzament rebut durant aquest temps i la confiança dipositada en ella pel cap de llista del partit Manel Roca. El seu lloc serà ocupat ara per Pablo Chamorro Lorenzo, que ocupava el número tres en la llista de l’agrupació a les eleccions municipals del 2019. La renúncia es va produir en una sessió en la que el Ple municipal va aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i la Hispano Igualadina SL per a la millora dels serveis transport públic de viatgers per carretera a Esparreguera. Record per l’alcalde Oleart En el ple de Juliol, l’Ajuntament ha guardat un minut e silenci per a Ignasi Oleart Comellas, que vasser alcalde d’Esparreguera de 1972 a 1978 i regidor del consistori entre els anys 2007 i 2015 per el grup de l’Alternativa Independent d’Esparreguera (AIESPA).