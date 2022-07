Olesa de Montserrat mantindrà fins a final d’estiu el bus gratuït a la piscina. El que va ser una mesura excepcional durant els dies d’onada de calor esdevé un servei permanent. El bus urbà d’Olesa serà gratuït per a aquelles persones que l’utilitzin per anar fins a la piscina municipal. L’Ajuntament valora la mesura com una eina per afavorir l’ús del transport públic per als desplaçaments dins el municipi, com a alternativa al vehicle privat. El procediment és que qui pugi al bus urbà per anar fins a la piscina o tornar de l’equipament fins a la parada que desitgi només ho haurà d’indicar al conductor, que li entregarà un tiquet validat del viatge.

Aquest 2022 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha fet una aposta pel transport públic amb una dotació de 146.000 euros destinada a la millora del servei de bus urbà, que ha renovat el vehicle i ha ampliat el nombre de parades.