Els primers treballs per a la construcció del nou col·lector de salmorres al seu pas per Esparreguera es començaran a fer realitat aquest agost. Durant tot el mes es faran feines de desbrossament del tram comprès entre el Cairat i Abrera, que s’aniran desenvolupant sempre que no hi hagi restriccions per perill d’incendis. Posteriorment, es duran a terme estudis geològics i sondejos per determinar les característiques del terreny, unes dades que permetran definir el traçat i les característiques concretes que haurà de tenir la nova canalització. Aquestes actuacions corresponen a la fase 2 del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat que abraça el tram comprès entre Abrera i Castellgalí i que han estat adjudicades, entre el Cairat i Abrera, a la UTE Agua, Residuos y Medio Ambiente SA, Canalizaciones Civiles SA, C.G d’Aigües de Catalunya SA i Construcciones Rubau SA per un import de gairebé 14,5 milions d’euros, finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa ICL, i amb un termini d’execució de 30 mesos.

Aquest tram té una longitud total d’11 quilòmetres i es divideix en tres subtrams: del Cairat a Can Vinyals, amb 1.447 metres de longitud; de Can Vinyals a Can Cortadella, amb 5.827 metres; i de Can Cortadella a Abrera, amb 3.798 metres. Les obres començaran amb el desbrossament del tram, uns treballs que no comportaran restriccions, ja que els camins i carreteres seguiran sent transitables i la mobilitat s’adaptarà al pas de vehicles, vianants i bicicletes mentre durin aquestes tasques.

Amb el terreny net es podran fer els estudis geològics i tècnics necessaris per determinar el traçat del nou col·lector. Les obres inclouran la construcció d’una nova canonada enterrada que permeti transportar per ella un cabal de 378 l/s per gravetat, incloent les noves captacions de surgències. Mentre que les torres i les cambres de trencament de càrrega que hi ha actualment es mantindran. El funcionament hidràulic del col·lector en aquest tram serà el mateix que l’actual, és a dir, per gravetat, sense estacions de bombament, i amb tres torres o cambres de trencament de càrrega per limitar les pressions en el col·lector i sectoritzar-lo. Els treballs van en paral·lel amb les obres del tram comprès entre Castellgalí i el Cairat, ja que fins que no finalitzin els treballs de tot aquest tram no es podrà realitzar la connexió amb la canonada del tram comprès entre el Cairat i Abrera. Per això, properament també és previst que hi hagi actuacions al camí del riu que va des de la Puda fins a Monistrol de Montserrat.

El col·lector de salmorres es va posar en servei el 1990 amb l’objectiu de resoldre el problema de la salinització dels rius Cardener i Llobregat a través de la separació de la salmorra, procedent del procés industrial de l’activitat minera, de l’aigua del riu i la seva conducció fins al mar.