Els Ajuntaments del país han de fer encaixar importants desviacions del pressupost en els comptes anuals. Les mesures es van repetint en els plens de diferents corporacions. Modificació de partides i sol·licituds de nous crèdits. En les darreres setmanes, aquest diari s’ha fet ressò dels casos de Manresa o Solsona, per posar alguns exemples de la situació. Olesa de Montserrat també es troba en aquesta situació. L’increment de materials en algunes de les obres iniciades ha fet que l’Ajuntament hagi hagut d’acceptar ampliar pressupostos. I l’altre gran hàndicap és l’increment de costos de l’energia elèctrica.

L’Ajuntament d’Olesa va tractar aquests canvis en el darrer ple municipal.

El principal punt era l’aprovació d’una modificació de crèdit per un import de 724.936,25 euros per assumir diferents despeses relacionades amb l’acabament de les obres d’urbanització del sector de Cal Candi i l’increment de preus en els materials de construcció; l’acabament de les obres d’urbanització i reordenació de la plaça de Doctor Fleming: incorporació de més espai a la plaça que abans era part de l’andana i ajust per l’increment de preus en els materials de construcció. També per acabar la urbanització de la zona del Cementiri Vell i la prolongació del carrer de Barcelona. Per millorar la connectivitat entre alguns edificis municipals a través de fibra òptica. Per implantar el projecte de recàrrega de vehicles elèctrics que es vol fer arribar a tots els barris i per fer front a la contínua pujada de preus de l’energia elèctrica.

L’alcalde i regidor d’Urbanisme, Miquel Riera, aquesta modificació, en bona part, és conseqüència de «l’escenari inflacionista de l’energia i materials de la construcció que afecta directament a les obres des de fa més d’un any i mig», però que també tenia una vessant «d’oportunitat derivada dels fons Next Generation». D’altra banda, 119.533,25 euros són per la liquidació de les obres d’urbanització de Cal Candi. L’import més important, 463.128 euros son per al projecte de reurbanització de la plaça del Doctor Fleming i entorn.