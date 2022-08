L’Ajuntament d’Esparreguera ha instal·lat al camí de Can Comelles i al barri de Can Rial dos antics contenidors transformats en punts de refugi de gats. Es tracta d’un projecte que els anomena hotels per a gats i que es va posar en marxa al gener de l’any passat. Consisteix a reutilitzar contenidors de vidre, plàstic o paper en desús per allotjar-hi les colònies d’aquests animals i proporcionar un espai de seguretat per a la seva alimentació. Amb aquests dos nous contenidors, Esparreguera ja disposa de tres espais per reubicar i controlar les colònies de gats feréstecs que hi a al municipi. Són gestionats amb la col·laboració de l’associació animalista Espargats, encarregada de l’alimentació i el manteniment d’aquests espais. En aquesta iniciativa també hi ha participat l’alumnat dels Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals, que ha decorat i pintat els dos contenidors.

El projecte preveu un total de cinc punts i el primer contenidor es va situar al Barri Font. Aquests dos nous s’han instal·lat després que fossin decorats i pintats per l’alumnat dels tallers municipals d’activitats artístiques i culturals. El regidor de Salut Pública i Protecció i Tinença d’Animals, Emmanuel Ortí, ha explicat que «hi ha hagut un estudi previ per establir la millor ubicació en l’espai públic» d’aquests hotels de gats, tenint en compte les possibles molèsties que podrien ocasionar. Els dos hotels entraran en funcionament un cop s’entreguin les claus per a la gestió de les menjadores i abeuradors. Ortí també ha apuntat que els dos contenidors restants «seran pintats per alumnes de les escoles públiques d’Esparreguera i s’instal·laran un cop finalitzada la seva participació».