L’Ajuntament d’Olesa ha requerit a la Generalitat la millora de diferents accessos del municipi que estan incomplets. En concret, es demana la finalització de les connexions dels diferents polígons industrials d’Olesa amb la C-55 i la futura autovia B-40. Són les demandes que l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va posar damunt la taula en una trobada amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat, i amb el secretari general de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.

Fa temps que el consistori olesà manté converses per reclamar que s’acabi la B-40 –el projecte depèn del Govern central– i les connexions d’aquesta via amb l’A-2 i els diferents polígons industrials del municipi: Càtex-Molí, Vilapou, Can Singla i Can Vinyals.

Enguany, la Generalitat ha executat obres de millora de la seguretat viària en un tram de cinc quilòmetres de la carretera C-55, entre Abrera i l’enllaç amb la C-1414, a Olesa. S’ha fet un zebrat a la part central de la via per reforçar la separació entre els dos sentits de la circulació, s’hi han reordenat els accessos, se n’han eliminat girs a l’esquerra i s’hi han fet millores en el paviment.

També s’ha remodelat l’entrada d’Olesa Sud de la C-55 –la primera entrada venint de Barcelona–, s’ha substituït l’encreuament que hi havia en forma de T per una rotonda que permet millorar la canalització del trànsit. Riera ha destacat que «amb aquesta petita rotonda es facilita el canvi de sentit de vehicles i camions en direcció als polígons, i així s’evita que entrin al nucli urbà per fer el canvi de sentit o que facin maniobres perilloses, com passava abans».

Ara, però, queda pendent un segon tram a la C-55 al terme d’Olesa, que és el que va des de l’accés d’Olesa Nord fins a la zona de la Puda i Can Vinyals, que encara no té dotació econòmica. L’alcalde olesà ha explicat que el Pla Director d’Infraestructures ja definia tots aquests nusos, però que fins ara només s’ha fet l’accés central, pel barri dels Closos, «i queda pendent l’accés sud i també el nord, que tot i que s’hi han fet millores, encara no és el definitiu». Aquest Pla inclou un nus molt més gran a l’accés sud per connectar amb els polígons de Vilapou, can Singla i Càtex-Molí. «Aquesta és una obra molt més complexa que també enllaçaria amb la reivindicada autovia B-40. Aquest accés sud connectaria amb la boca sud de la B-40 que segueix la carretera de les Carpes i, a l’altura del cementiri, hi hauria la rotonda que enllaçaria amb aquests tres polígons», ha explicat l’alcalde, qui ha afegit que «aquest accés sud és una llarga reivindicació de l’Ajuntament d’Olesa i un compromís de la Generalitat ja el 2007, i esperem que en doni resposta. Ara s’està tancant el projecte i s’ha demanat complir els compromisos i dotar-lo dels recursos econòmics necessaris».

També està pendent de fer-se l’accés nord a Olesa, que enllaçaria la C-55 amb el polígon de la KAO i el de la Puda. «Ara hi ha un gir a l’esquerra molt perillós, i encara més tenint en compte el material inflamable que transporten els camions que entren en aquest polígon», ha destacat també Miquel Riera.

El Metro del Baix Llobregat

A la reunió amb els responsables de Mobilitat de la Generalitat també es va parlar de l’anomenat Metro del Baix Llobregat, que ha d’incrementar les freqüències dels combois i escurçar el temps del trajecte. Olesa reclama que el metro no finalitzi a Martorell, sinó que arribi fins a Olesa. «Aquests canvis estan vinculats a projectes previstos per al 2027-2028. Demanem que la línia de FGC que passa per Olesa no acabi a Plaça Espanya, sinó que arribi fins al centre de Barcelona, de manera que els viatgers d’Olesa no hagin de fer transbordament a altres trens, metros o busos per arribar al centre», ha subratllat l’alcalde. Riera ha explicat que s’han fet diverses reunions amb els alcaldes del territori afectat, des d’Abrera fins a Manresa.