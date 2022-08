La Festa dels Miquelets d’Olesa traslladarà la celebració de la seva 15a edició de primers de setembre als dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre. Entre les novetats, també hi ha el canvi d’ubicació de les activitats i de la recreació de la batalla que va succeir en el transcurs de la Guerra de Successió prop de la vila d’Olesa.

Des dels seus inicis, la festa s’ha celebrat el cap de setmana previ a l’11 de setembre. Després de diverses reunions entre els membres de l’Associació cultural La Festa dels Miquelets, l’entitat va prendre la decisió de canviar les dates de la seva 15a edició amb l’objectiu principal de comptar amb més temps per organitzar la festa. Adrià Carreras, president de l’associació, explica que «era molt complicat coordinar l’organització, tant dels membres de l’entitat com de tots els col·laboradors, després d’un agost inhàbil i en dates tan properes al final de vacances». Segons Carreras, una altra qüestió que es va posar damunt la taula correspon a les elevades temperatures que actualment encara es mantenen a principis de setembre: «hi ha un canvi climàtic a nivell global i no volíem exposar la salut ni dels assistents a la festa ni tampoc dels recreadors, que van amb vestits d’època i la majoria són de llana».

Una edició plena de novetats

Les activitats arrencaran el divendres, 30 de setembre. El celler de Cal Puigjaner acollirà l’acte oficial de presentació de la festa i, a continuació, un seguit de conferències que serviran per divulgar els fets que succeïren a Olesa i al seu entorn durant la Guerra de Successió (1705-1714).

I és que a Olesa va acollir l’agost de 1714 un consell de guerra que va comptar amb la presència dels més destacats coronels de l’exèrcit català, amb l’objectiu d’intentar salvar Barcelona del setge. El fracàs de l’objectiu marcat desencadenà en la tràgica jornada de l’11 de setembre.

També a Olesa de Montserrat van ser enterrats 158 soldats austriacistes originaris d’Alemanya, Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda i Catalunya morts entre 1706 i 1714, en el transcurs de la Guerra de Successió, i als que es ret homenatge durant la festa. En aquest sentit, un dels actes centrals és l’homenatge al Memorial 158, al monument que es va dedicar a Olesa a aquests 158 soldats, i que aquest 2022 tindrà lloc divendres al vespre coincidint amb la ronda nocturna.

Una altra novetat és que tant la fira barroca com la majoria d’activitats de la festa -el consell de guerra, l’ajusticiament del Capitán Maria o la pedregada, entre d’altres- s’emmarcaran entorn de l’Església, reforçant l’esperit històric i recuperant així les localitzacions on van succeir aquests esdeveniments fa més de 300 anys.

Un dels plats forts de la Festa dels Miquelets, la batalla i captura del Capitán María, canvia l’escenari del Parc Municipal i se celebrarà als terrenys propers a la cruïlla entre el carrer del Conflent i el carrer del Mestre Joan Llongueras.

L’activitat recrea el combat succeït a finals del mes de juliol de l’any 1714 prop de la vila d’Olesa entre els miquelets de l’Ermengol Amill i l’exèrcit borbònic i que va servir per capturar el sanguinari capitost borbònic conegut com a Capitán Maria.