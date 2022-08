Olesa està treballant per avançar en la millora i la transformació dels polígons del municipi. Actualment, compta amb nou àrees industrials, que agrupen 266 parcel·les. Els usos de sòl als polígons d’activitat econòmica d’Olesa són eminentment industrials i logístics, i els principals sectors són l’activitat comercial, la metal·lúrgia, l’automoció, el material elèctric i la maquinària, el tèxtil, la química i l’alimentació.

Sota la marca Olesa Industrial, l’Ajuntament, l’Associació Industrial Olesa (AIO) i el suport de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), volen posicionar-se com a destí d’inversió industrial. La iniciativa persegueix consolidar el talent i afavorir l’arribada de noves inversions d’activitat que ajudin a millorar l’ocupació i l’activitat econòmica al municipi.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha explicat que «un dels eixos principals del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’ordenació de l’activitat econòmica d’Olesa, la qual dona seguretat jurídica als nostres nou polígons (PAE), propugna la millora de la seva accessibilitat i afavoreix la seva funcionalitat, productivitat i competitivitat».

Riera destaca que «l’excel·lent ubicació d’Olesa de Montserrat, porta d’entrada a l’àrea metropolitana de Barcelona i a les principals infraestructures logístiques de Catalunya, sumada a l’àmplia oferta d’espais per desenvolupar-hi activitat econòmica, són oportunitats per a la consolidació del nostre teixit empresarial i la captació de noves empreses».

Per promoure aquesta arribada de noves empreses, el consistori ofereix un acompanyament en l’aterratge al municipi. Per fer-ho possible compta amb el portal web olesaindustrial.cat, un directori empresarial on trobar tota la informació dels polígons, recursos per a empreses i, sobretot, els espais disponibles i els punts de contacte amb els intermediaris immobiliaris.

Les línies d’actuació d’Olesa Industrial se sustenten sobre tres grans eixos. El primer, donar a conèixer la riquesa i la capacitat industrial del seu territori; el segon, l’aposta per impulsar una transformació sostenible i digital dels seus polígons, i el tercer, l’associacionisme empresarial, representat per l’Associació Olesa Industrial, una entitat nascuda amb l’objectiu de promocionar l’activitat econòmica, fomentar les relacions interempresarials entre els nou polígons del municipi i impulsar millores de l’entorn industrial amb interlocució i col·laboració de l’Administració local.