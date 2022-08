L’Ajuntament d’Olesa organitzar una excursió nocturna fins al Pla del Fideuer. El recorrregut és el mateix que hi havia revist per al passat 13 d’agost, per anar a veure la pluja d’estels, que es va suspendre pel perill de foc forestal. La caminada es farà el 27 d’agost, i que té l’astronomia com a fil conductor. L’excursió començarà a les 20.00 h i el punt de trobada serà l’aparcament del pavelló municipal Salvador Boada (carrer d’Urgell, s/n), des d’on engegarà la ruta fins al Pla del Fideuer.