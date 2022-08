L’Ajuntament d’Esparreguera està aplicant mesures per a la reducció del consum energètic de la població, sobretot a través de la instal·lació de lluminàries de baix consum en alguns barris on encara no s’havia fet el canvi i en la millora en estalvi energètic en edificis i instal·lacions municipals. El consistori treballa per substituir l’enllumenat públic de bombetes de vapor de mercuri i de sodi per models led. Actualment, s’estan realitzant les obres d’adequació de la instal·lació d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall per adequar-los a normativa i substituir les lluminàries per unes de baix consum i en l’últim paquet d’inversions amb romanents de tresoreria, l’Ajuntament va aprovar destinar 475.000 euros a millores en l’enllumenat públic. Properament s’ha de licitar. Així mateix, també s’estan renovant els llums dels equipaments municipals per models més eficients. En aquest sentit, aquest any s’han substituït lluminàries de l’escola bressol municipal Cucuruga i de l’edifici de Can Pasqual i, progressivament, s’aniran fent la resta d’edificis municipals.

L’Ajuntament ja va prendre mesures els primers dies d’agost en compliment dels decrets del Govern central per a l’estalvi energètic. En aquest sentit, els edificis i equipaments municipals han apujat l’aire condicionat fins als 27 graus i apaguen la il·luminació a partir de les 10 de la nit. L’Ajuntament preveu, també, complir amb la normativa d’hivern, deixant la calefacció a 19 graus.