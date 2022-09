Empreses del Baix Llobregat, cooperatives de Gavà i Viladecans i l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha acusat l'Agència Catalana de l'Aigua d'"inacció" davant la possibilitat d'inundacions els pròxims mesos. Asseguren que l'ACA ha "promès" en diverses ocasions que es treballaria en solucions necessàries per evitar les inundacions contínues dels camps de cultiu a cada temporal. Alerten que està augmentant la probabilitat de tenir amb més freqüència i intensitat episodis consecutius de sequeres i inundacions a Catalunya, per això insisteixen que el que era necessari ara és "urgent i imprescindible".

Els empresaris asseguren que es tracta d'un problema de primera magnitud en una zona clau per a la sobirania productiva agroalimentària de Catalunya. Entre les actuacions, situen la necessitat de preparar les lleres per les que conduir l'aigua que pogués caure torrencialment. En segon lloc, s'haurien de construir dispositius de drenatge de l'aigua, així com tecnologia de prevenció i anàlisis de l'estat del sòl. En tercer lloc, apunten la necessitat de redissenyar la gestió del cicle integral de l'aigua de la zona, de manera que possibles pluges torrencials dels pròxims mesos puguin provocar inundacions.

Asseguren que amb aquest paquet de mesures s'acabarien els problemes hidrològics endèmics de la comarca. D'altra banda, rebutgen que s'utilitzin aquestes inversions com un "xantatge" del Govern en relació a l'ampliació de les zones ZEPA.