Les obres per reconvertir l’edifici gran de l’escola vella de Castellví de Rosanes en el futur centre social annex a la piscina ja estan en marxa. El ple del passat mes de juliol va aprovar l’adjudicació dels treballs, i un cop finalitzats els tràmits administratius ja s’ha iniciat la fase d’obra.

Paral·lelament, al pati del recinte, les dues noves piscines de Castellví s’han omplert aquest agost d’aigua per fer els darrers testos tècnics i comprovar el funcionament de la instal·lació.

La reconversió de l’antic edifici gran de l’escola en centre social implicarà la transformació de l’espai per ubicar-hi els vestuaris de la piscina, sales polivalents i un espai de restauració. L’empresa adjudicatària de les obres ha estat Construccions Successors de A. Vives SL per un import de gairebé 565.000 euros, IVA inclòs, i els treballs finalitzaran el primer semestre de l’any vinent.

L’objectiu és que el futur centre social pugui esdevenir un dels espais de referència per als veïns i veïnes de Castellví de Rosanes, un equipament que no només doni servei a la piscina, sinó que pugui estar en ús tot l’any per a activitats de diversa naturalesa i com a espai de trobada per compartir activitats i lleure.