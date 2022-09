Esquerra considera que l’Ajuntament d’Igualada no fa prou per fer millorar el servei de bus entre la capital de l’Anoia i Barcelona. Per Esquerra el servei «és precari» i asseguren que els usuaris denuncien retards. El republicans proposen que hi hagi un bus llançadora fins a Castellbisbal, on es podria continuar amb bus fins a Barcelona o utilitzar altres serveis de transport, tren principalment, fins a la destinació desitjada.

«Nou curs i mateix problema», afirma Enric Conill, portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada. Afirma que hi ha «noves crítiques envers la precarietat de servei d’autobús que diàriament centenars d’igualadins pateixen en intentar arribar a Barcelona». I per a Conill «és inacceptable que seguim encallats en els mateixos problemes de sempre sense que l’Ajuntament trobi una solució». És més, afirma que «sembla que no l’importir gaire trobar una solució». En la mateixa línia, el regidor David Prat, recordat la històrica lluita, entre d’altres de Jovent Republicà i les antigues JERC, en aquest tema. Prat exposa que un servei amb «autobusos que arriben tard, autobusos que no arriben, vehicles calcinats o joves que han de viatjar drets pagant pràcticament 9 euros pel trajecte, estem parlant d’un mal servei». «El transport és bàsic per a milers de joves i treballadors que necessiten arribar quan toca a la facultat i la seva feina, i no pot ser que l’alcalde i el govern continuïn mirant cap a un altre costat davant una problemàtica que s’agreuja cada inici de curs». En contraposició a la mala prestació del servei, Alba Vergés, propera candidata d’ERC a Igualda, creu que cal «exigir responsabilitat a la companyia i posar la institució local al capdavant de la gent per reivindicar un servei digne».