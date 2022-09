L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat demana la col·laboració ciutadana per lluitar contra les plagues d’alguns insectes i rosegadors que aquest estiu han trobat les condicions idònies per a la seva reproducció. La preocupació principal són els rosegadors (rates i ratolins) i les paneroles (uns escarbats).

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat fa una feina de prevenció, però els responsables del servei admeten que engany hi ha algunes plagues que són més importants. El departament de Salut Pública s’ocupa de la vigilància, control i prevenció de plagues de mosquits, rosegadors, paneroles o coloms, entre d’altres espècies, a la via pública. La col·laboració que demanen consisteix en tapar forats i reparar esquerdes, instal·lar mosquiteres a les finestres o borlets a les portes, evitar la presència d’andròmines per facilitar la neteja i evitar racons que puguin esdevenir punts de cria.