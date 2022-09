La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) és un centre atractiu per a futures llevadores (infermeres de l'especialitat obstètric ginecològica), degut a la seva experiència en parts naturals al centre de naixements que té en el propi hospital. Està previst que aquest any, 30 llevadores facin la rotació externa de la seva residència formativa a la FHSJDM. Aquesta xifra s’ha més que doblat respecte l’any passat. I des del 2019, s'ha quadruplicat el número de llevadores en formació a l’hospital, i també amb professionals de la resta de l'estat espanyol.

Segons destaca la llevadora referent de la FHSJDM, Roser Palau, “aquest interès creixent per fer la formació al nostre centre hospitalari és perquè tenim un model d'atenció al part pioner”. I afegeix: “Ens caracteritzem per una atenció molt personalitzada, basat en el model “one to one” (una llevadora – una mare) i una gran atenció pel part natural. El nostre equip de llevadores, amb una gran experiència, lidera molts dels parts, les teràpies complementàries i les eines pel maneig del dolor, així com protocols actualitzats i atenció segura per a la mare i el nadó”.

Palau també comenta: “I tenim un atractiu afegit, que és el nostre centre de naixements, no ja per l'espai, que també és important, sinó pel model de treball que hi estem implementant, posant a la dona en el centre de les cures, amb la llevadora com a professional líder en la cura de la dona, la seva família tant al final de l'embaràs com en el part”.

Les llevadores residents que fan la formació a la FHSJDM valoren molt positivament la seva estada i davant l’alta demanda, la FHSJDM ha ampliat de 2 a 3 llevadores per rotació. Esther Mieza, que ha estat fent la rotació a l´hospital el darrer mes, destaca: “Vaig optar per fer la meva rotació externa a la FHSJDM amb l'objectiu d'enriquir la meva formació en un model d'atenció i monitorització de la gestant diferent del de la meva feina diària, acompanyant processos de part natural i coneixent l'aplicació d'altres mètodes no farmacològics d'alleujament del dolor no disponibles al meu centre, és a dir: aromateràpia, òxid nitrós i, en especial, la hidroteràpia a la banyera”. I afegeix: “I també perquè valoro molt la gran experiència d'aquest centre en l'assistència de l'expulsiu a la banyera i la possibilitat d'adquirir formació en aquest tipus d'atenció obstètrica”.

Mieza també ha volgut destacar de la seva estada a la FHSJDM, “la categoria humana extraordinària de tots els professionals. L'acollida càlida des del primer moment i la disponibilitat plena per ajudar-me a satisfer les expectatives posades, molt per sobre del que moltes vegades l'activitat assistencial permet”.