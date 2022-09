El mercat municipal d’Olesa de Montserrat estrena aquest dilluns deu armariets intel·ligents per a la recollida de la compra amb l’objectiu de reivindicar el comerç local i fidelitzar els seus clients. La meitat dels armariets estaran refrigerats per tal de guardar-hi producte fresc.

Aquest mes també s’ha començat un estudi per elaborar un Pla de Modernització del Mercat Municipal i un altre per analitzar la viabilitat de projectar una àrea de promoció econòmica urbana amb l’objectiu de potenciar el teixit comercial.

Els armariets d’autoservei s’han instal·lat a l’entrada principal del mercat i permeten a les persones usuàries recollir una comanda feta a comerços locals.

Dídac Solà, regidor de Promoció Econòmica, ha explicat a mitjans municipals que la iniciativa respon al compromís del consistori per donar suport al mercat municipal d’Olesa, on s’està aconseguint una progressiva millora perquè sigui més competitiu i continuï sent una referència del municipi.

El procés per utilitzar els armariets intel·ligents és senzill: les comandes es podran realitzar al llarg del dia per via telefònica, presencialment o de forma telemàtica, a cadascun dels comerços adherits. Tot seguit, els clients rebran un codi QR al seu telèfon mòbil que servirà per a després recollir la comanda, dins o fora de l’horari habitual d’obertura dels equipaments comercials, mostrant la imatge a la pantalla principal del grup d’armariets. L’objectiu és facilitar a les persones usuàries la recollida de la compra en un horari més flexible i adaptat a les seves necessitats.

Actualment, hi ha instal·lats una desena d’armariets a Olesa de Montserrat i la meitat d’ells disposen de refrigeració per conservar els productes frescos en òptimes condicions. Si la iniciativa té una elevada acceptació per part de la ciutadania, el servei es podrà ampliar en el futur aprofitant el mateix sistema de regulació. Solà ha afegit que el procés per a la posada en marxa del projecte ha estat lent per tal d’assegurar «el bon funcionament del sistema així com per donar formació i informar els comerços i els paradistes del mercat municipal». El consistori vol «fomentar i dinamitzar» el comerç local.