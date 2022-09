L’Ajuntament d’Esparreguera deixarà de fer servir els contenidors soterrats que s’havien instal·lat i tornarà als de superfície. La decisió consta en l’expedient de contractació del servei de recollida i transport de residus que ha aprovat el ple de la corporació i que té un valor de licitació d’1.274.691 euros anuals.

El nou contracte, que tindrà una vigència de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga, es desplegarà gradualment i no inclourà la neteja viària ni la recollida porta a porta. Contempla que es col·loquin 730 contenidors automàtics de càrrega lateral i 155 contenidors per a les illes emergents, amb cost d’adquisició valorat en 800.000 euros. «En paral·lel, per a reforçar la recollida dels nous contenidors, és prevista la compra de dos camions per un valor estimat de 670.000 euros», segons l’expliació que el regidor Emmanuel Ortí va fer aldarrer ple.

L’opció del govern era «incloure també la neteja viària en aquest mateix contracte, però finalment no s’ha pogut fer per qüestions jurídiques», segons el mateix Ortí. Encara que no s’hi hagi inclòs, el govern manté la voluntat d’aplicar el sistema de recollida porta a porta, que allà on s’està duent a terme suposa una important millora dels índexs de recollida seleccionada de la brossa domèstica i comercial. «La previsió inicial era fer un contracte a 10 anys amb un canvi gradual de model. Ara hem hagut de fer un contracte a 3 anys, però no renunciem al nostre objectiu», va explicar Ortí a la resta de regidors.

Les primeres actuacions del nou contracte serà justament la substitució dels contenidors soterrats pels de superfície. L’actuació es durà a terme a la tardor. D’altra banda, els contenidors de superfície provisionals seran substituïts pels contenidors nous i definitius un cop entri en vigor el nou contracte de residus i es faci efectiva la compra d’aquests per part de l’Ajuntament, segons han explicat fonts municipals..

L’aplicació del sistema de recollida ha tingut diversos canvis en els últims mesos. El regidor no adscrit, Francisco Aguilar, s’ha queixat «dels canvis de model». El regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, considera que tot i que «és el contracte més important del consistori i no s’ha treballat de manera adequada ni amb la suficient pressa». Comparteix aquests sensació «agredolça» Esquerra 2031. El seu portaveu Manel Roca veu que encara s’està en una fase inicial. Ciutadans s’oposa al porta a porta i la CUP considera que la proposta bona era la inicial i no la que es va aprovar.