Una desena de parades de productes de proximitat i una dotzena d’activitats per a tots els públics difondran l’alt valor gastronòmic del Parc Rural del Montserrat, coincidint amb la Festa dels Miquelets que se celebra el proper dissabte 1 d’octubre.

Olesa de Montserrat celebra la Festa de la Tardor del Mercat Origen Montserrat, coincidint amb la celebració de la Festa dels Miquelets. El Mercat comptarà amb diverses parades de productes de proximitat dels productors del Parc Rural del Montserrat i tot un seguit d’activitats que faran que la visita a la fira sigui una experiència molt més completa.

El Mercat estarà ubicat a la plaça Nova; a partir de les 10h del matí i fins les 14h s’hi podrà trobar una completa oferta de tota mena de productes de l’horta ecològica, a més de formatge, mató, oli, carn de cabrit i vedella, i mel.

A més de les parades dels pagesos hi haurà un espai de barra amb begudes i tapes per fer degustació, i durant tot el matí se celebraran activitats com ara manualitats per a infants (papiroflèxia, dibuix i pinta cares), una gimcana per les paradetes del mercat, contacontes, taller d’ungüents, cuina en directe (showcooking) amb productes del Parc Rural del Montserrat, música ambient i un vermut amb Concert-Ball, entre d’altres. També es podrà visitar una exposició itinerant sobre el Parc Rural i es sortejarà un lot de productes gastronòmics. Les activitats pròpies del Mercat conviuran.

La Festa dels Miquelets té lloc a Olesa tot el cap de setmana -de divendres a diumenge- i transforma el municipi en escenari de la Guerra de Successió.