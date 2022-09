El Grup Socialista i Units per Avançar ha registrat a l’Oficina de Registre del Parlament una proposta de resolució per evitar que s’eliminin els trens directes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Igualada/Manresa i Barcelona (R5, R50, R6 i R60), ja que així ho preveu el Pla d’Actuació 2022–2026 de l’empresa. En aquest sentit, el document indica que per anar a Barcelona des d’aquestes dues poblacions caldrà fer transbordament a Martorell. Aquest canvi afecta localitats del Baix Llobregat Nord com ara Sant Esteve Sesrovires, Abrera, Olesa de Montserrat o Esparreguera.

El grup socialista ha explicat que el Pla d’Actuació de FGC preveu que hi haurà un increment de les freqüències i del nombre de passatgers al tram Martorell-Barcelona (que passaria a denominar-se “Metro del Baix Llobregat”), però el que també és segur és que suposarà un increment de temps de viatge de tots els passatgers provinents des de o cap a Manresa o Igualada i la resta de municipis de l’Anoia i el Bages amb estació de FGC, però també pels municipis del Baix Llobregat nord. L’informe, a més, no contempla la potencial davallada de passatgers d’aquests trams degut al major temps de servei a causa de la pèrdua d’aquests serveis directes que provocarà el transbordament que caldrà fer a Martorell.

Del Baix Llobregat han registrat la iniciativa els alcaldes Jesús Naharro (Abrera); Eduard Rivas (Esparreguera), Enric Carbonell (Sant Esteve Sesrovires), el portaveu socialista a Olesa de Montserrat, Fernando Vicente, i la diputada Rocío García. També hi han participat els diputats Cristòfol Gimeno (Bages); Jordi Riba (Anoia); i el portaveu socialista a l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, i de Manresa, Anjo Valentí.

El primer secretari del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda, creu que el pla demostra que “l’actual Govern de la Generalitat està totalment desconnectat de la realitat i de les demandes dels municipis”. “Des del Baix Llobregat només esperem una cosa: que el govern català reflexioni i replantegi el document, ja que si s’implementés seria altament perjudicial per a les veïnes i els veïns de la nostra comarca”, ha afegit.

Segons Jesús Naharro, “una mesura com aquesta posa de manifest la manca de perspectiva, accions i compromís de FGC amb el foment de l’ús del transport públic, tan necessari en el context d’emergència climàtica que vivim. Això farà el transport més lent i més inaccessible. A Abrera es veurien afectades més de 1.100 persones cada dia.” Per això, ha demanat a l’executiu català que “aturi el pla perquè el jovent i els treballadors/es, que utilitzen diàriament els ferrocarrils, els puguin seguir utilitzant com fins ara.”

Eduard Rivas ha afirmat que “Catalunya ha d’avançar cap a una mobilitat més sostenible i que redueixi la durada dels trajectes. Si fem l’històric, hem anat augmentant el temps de desplaçament fent el transport cada vegada més ineficient. Afegir un transbord tècnicament evitable és una nova barrera per l’ús dels FGC a la nostra zona. En el cas d’Esparreguera, la situació s’agreuja, perquè hem de fer servir un bus per poder fer servir els trens a Olesa, ja que no tenim una estació de ferrocarrils pròpia.”

Per la seva part, Enric Carbonell ha dit que el canvi tindrà “un impacte directe a Sant Esteve Sesrovires, ja que el ferrocarril és la columna vertebral del nostre transport públic.” I ha fet aquesta petició: “Fins que la Generalitat no ens expliqui de forma directa aquests canvis i com pensa resoldre les conseqüències del nou pla, aquest s’hauria de paralitzar. Els municipis hi tenim alguna cosa a dir.”

“Considerem que suposa una pèrdua de qualitat de vida per a la ciutadania d’Olesa de Montserrat, motiu pel qual considerem que és molt important mantenir la línia directa amb Barcelona, perquè molts veïns i veïnes l’utilitzen per a desplaçaments laborals. L’alternativa és l’autobús, però tarda bastant més que el tren”, ha assenyalat Fernando Vicente.

Finalment, la diputada Rocío García ha lamentat que la Generalitat “perjudiqui els municipis del nord del Baix Llobregat i a la població usuària d’aquest transport públic”. “Volem que es mantingui el servei, perquè molts veïns i veïnes de la comarca l’utilitzen”, ha conclòs.