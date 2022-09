La proximitat de dates entre Sant Miquel i l’1 d’octubre fan que Olesa visqui aquest cap de setmana de manera especial. Avui i demà, la població viu els actes centrals de la popular Festa dels Miquelets, que enguany arriba a la seva 15a edició. Es tracta d’una reproducció dels fets que van tenir lloc a la vila durant la guerra de Successió.

Avui, a partir de les 10.30 h, a la plaça Nova s’han programat contes, cançons i danses tradicionals per entretenir la mainada. Tot seguit, a les 11.00 h, es podrà fer un taller d’ungüents i jocs de taula sobre el campament de Cal Puigjaner, una mostra de partides d’un joc de guerra amb miniatures i escenografia del conflicte de la guerra de Successió. Paral·lelament, hi haurà música tradicional pels carrers del nucli antic d’Olesa amb el grup Xuriach.

A les 11.30 h, a l’escenari de la plaça Nova, taller de cuina, a les 12.00 h, un taller de corones de flors i gimcana (infantil). Tot seguit, s’ha programat un concert vermut amb la Cobla Mínima, on hi haurà servei de taverna amb beguda i menjar. A la tarda hi haurà un taller de cants i balls populars, i a les 17.30 h, a l’església de Santa Maria, se celebrarà la recreació del Consell de Guerra, que va tenir lloc el 20 i el 21 d’agost de 1714 a Olesa. Adrià Carreras, president de l’Associació cultural La Festa dels Miquelets, ha avançat que enguany «hi ha un consell renovat, amb un nou guió a càrrec de l’escriptor Juanjo Poderoso».