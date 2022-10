Castellví implantarà un sistema de tancament automàtic de contenidors per incrementar el reciclatge. Els primers seran per a la resta general i per als dipòsits destinats a la fracció orgànica i després s’aplicarà progressivament, en els propers mesos, als altres. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes s’ha marcat entre els seus objectius el d’incrementar el reciclatge de residus, i un dels passos per aconseguir-ho serà la implantació d’un sistema de tancament automàtic als contenidors d’orgànica i de resta. Aquesta tecnologia, que es posarà en servei progressivament els pròxims mesos, permetrà que només els veïns i veïnes de Castellví puguin obrir els contenidors marró i gris quan hagin de llençar- hi orgànica o resta. Així, el sistema evitarà l’accés a d’altres persones que pretenguin posar-hi brossa que no toca i es reduirà amb això la presència de residus impropis, que causen un perjudici al veïnat. El sistema està actualment en procés de contractació, juntament amb l’adquisició de nous contenidors i de suports anti senglars.

Aquest sistema de tancament automàtic és el que s’ha valorat com a més adient per a Castellví després que l’Ajuntament analitzés diferents models de recollida en funcionament arreu de Catalunya. El tancament automàtic permetrà, a grans trets, que els veïns i veïnes que hagin de llençar-hi la brossa puguin obrir-los mitjançant una targeta magnètica o bé aplicació mòbil que es facilitarà des de l’Ajuntament; després el contenidor tornarà a quedar tancat.

Amb aquest sistema, es preveu, segons han explicat fons municipals, minimitzar la presència d’impropis tant al contenidor de la resta -on només hi va allò que no es pot reciclar- com al de l’orgànica -on només pot haver-hi restes de menjar i de la cuina, taps de suro, closques d’ou i petits rams de flors. Actualment, la presència de residus impropis tant en un contenidor com a l’altre suposa un sobrecost a les arques municipals i, per tant, a tots els veïns i veïnes de Castellví de Rosanes.

El funcionament exacte del dispositiu i els terminis d’implantació es donaran a conèixer una vegada s’hagi adjudicat el contracte en funció de la solució oferta per l’empresa que guanyi el concurs públic. El que sí que és clar és que la implantació del tancament serà progressiva i que es donarà un període de marge perquè els veïns i veïnes puguin adaptar-se al nou sistema.

Nous contenidors, més suports

La mateixa licitació per adquirir el sistema de tancament de contenidors inclou també la compra de 70 nous contenidors de resta i 70 d’orgànica compatibles amb el tancament. A banda, també es compren 21 contenidors més de reciclatge, a raó de 7 per cada fracció (envasos, cartró i vidre). Addicionalment, l’Ajuntament també comprarà 30 subjeccions per a contenidors per evitar que els porcs senglars puguin tombar els recipients destinats a l’orgànica.