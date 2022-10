El Govern ha aprovat aquest dimarts un total de 21 noves construccions i actuacions, entre elles l'Institut Voltrera d'Abrera, que rebrà una partida global per valor de més de 98 milions d'euros. .Les obres, que permetran retirar 41 mòduls prefabricats, donen resposta a necessitats territorials històriques i afectaran 12 escoles, 5 instituts i 4 instituts-escola. De les 21 actuacions en centres, 7 són ampliacions, 6 són noves construccions, 5 són substitucions, 2 són adequacions i 1 és substitució i ampliació. L'aprovació de les actuacions s'ha fet en el marc del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA).

Entre les noves construccions hi ha l'Institut escola Teixidores de Gràcia (Barcelona), amb dues línies d'infantil, primària i ESO; l'Institut Narcisa Freixas i Cruells (Sabadell), amb tres línies d'ESO i dues de batxillerat; l'Escola Joan Coromines (Mataró), una escola de dues línies; l'Institut de Cappont (Lleida), amb tres línies d'ESO; l'Institut de Cervelló (Cervelló), també amb tres línies d'ESO; i l'Escola Montanyans (Castellet i la Gornal), d'una línia.

Les ampliacions afecten set centres: l'Institut Voltrera (Abrera), l'Escola Comtes de Torregrossa (Alcarràs), l'Institut escola Els 30 Passos (Barcelona), l'Institut La Mar de la Frau (Cambrils), l'Institut escola Virolet (Sabadell), l'Institut escola La Tordera (Santa Maria de Palautordera) i l'Escola Bora Gran (Serinyà).

Les cinc substitucions es faran a l'Escola Mare de Déu de la Candela (Botarell), l'Escola Heurom (Perafita), l'Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer), l'Escola Oliveres Mil·lenàries (Ventalló) i a l'Escola Josep Baltà i Elias (Vilafranca del Penedès).

També hi haurà adequacions a l'Escola Milagros Consarnau (L’Hospitalet de Llobregat) i a l'Escola Carles III (la Ràpita). Per últim, a l'Escola Torre d'en Reig (Vilabertran) hi haurà obres de substitució i ampliació d'un centre d'una línia de primària.

Cadascuna de les actuacions té un import diferent assignat, amb inversions entre el milió i mig d'euros i fins a gairebé deu milions d'euros, en aquest darrer cas per a la construcció del nou Institut escola Teixidores de Gràcia.