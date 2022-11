L'empresa olesa de transports TGO DX té oberta una exposició per celebrar el centenari de la companyia 1922-2022. "Cent anys acompanyant-te” és el nom de la mostra que es pot veure a la Casa de Cultura. A l'exposició hi ha, també, un recorregut audiovisual que repassa la trajectòria de l’empresa d'Olesa de Montserrat al llarg dels anys. Divendres es presenta la comptar amb la presència de l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, el regidor de Cultura, Xavier Rota, el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, i el cap de la Policia Local d’Olesa, Isaac Aymerich.

L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ha felicitat l’empresa olesana TGO pel seu centenari. Riera destaca la capacitat “d'adaptar-se a la demanda” que ha demostrat la companyia al llarg de la seva trajectòria. Riera va detallar que, en l’actualitat, TGO continua sent una empresa capdavantera en la cerca d’un model més sostenible de mobilitat, mostrant-se com un referent en el sector “del transport públic urbà”.

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Rota, recordar la coincidència d'aquesta centenari amb el mateix aniversari de l’arribada dels Ferrocarrils Catalans a Olesa. Segons Rota, les empreses de transport van ser fonamentals per al municipi a principi del segle XX “en un moment de canvi i de creixement demogràfic de la vila”.

Per Carme Pros, gerent del Grup TG, “la mostra pretén fer un recorregut per la història de TGO, posant l’èmfasi en la feina feta i els projectes futurs per continuar desenvolupant una mobilitat innovadora, de qualitat, segura i sostenible”. Pros va reconèixer el compromís dels treballadors i treballadores de l’empresa per “fer possible el creixement de la companyia, especialment en els moments més difícils”. L'exposició es podrà visitar fins al 4 de desembre a la Casa de Cultura.

Joaquín Vilá i Marqués i Bruno Blanes i Blanes van fundar Transportes Generales de Olesa, Sociedad Anónima, el gener de 1922, oferint servei de transport de viatgers a Olesa i connectant el municipi amb l’Estació del Nord i el Balneari de la Puda de Montserrat. Després de 100 anys d’adaptació i canvis, TGO s’ha consolidat com una de les empreses de mobilitat de referència a Catalunya, gràcies a Salvador Alapont, impulsor del seu creixement.

Actualment, forma part del GrupTG DX, al costat de l’empresa de transports MasatsTG DX i de l’agència de viatges TGTravel DX, i es continua expandint dins la marca de DIREXIS, un dels principals grups de mobilitat a Catalunya.