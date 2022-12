El Molí Fariner de Martorell ha acollit aquest divendres la jornada "Pràctica avançada, plans estratègics de les institucions sanitàries, lideratge polític i compromís infermer", organitzada per la Delegació Territorial del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) al Baix Llobregat, i la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). La sessió ha comptat amb la participació de més de 50 professionals de l’àrea d’infermeria del Baix Llobregat.

La jornada que ha tingut com objectiu compartir coneixements, projectes i experiències dins de l’àmbit de la Infermeria, ha estat inaugurada per l’alcalde de Martorell i president del patronat de la FHSJDM, Xavier Fonollosa, la regidora de salut de Martorell, Soledad Rosende, la presidenta del COIB, Paola Galbany, el director gerent de la FHSJDM, Jordi Trelis i la directora infermera de la FSHJDM, Míriam Algarra.

Trelis, ha destacat que “en l’àmbit de salut s’està en una època de canvis, tant a nivell de concepte de salut, com de model, com de necessitats, com de rols,... i per aquest motiu cal estar preparats per afrontar els nous reptes que es presenten i presentaran”. I ha afegit: “Aquest reptes cal treballar-los a partir del diàleg entre professionals coneixedors del tema, marcant fites i objectius realistes. Ens fa il·lusió que la nostra institució formi part d’aquest niu de coneixement”.

Durant tot el matí s’han presentat temes d’interès sobre lideratge i estratègia en l’àmbit de la infermeria. La pràctica avançada, els nous rols infermers i la formació i nivell acadèmic de les IPA´s (Infermeres de Pràctica Avançada) ha estat la temàtica de la primera taula de debat. Hi han participat Montserrat Comellas, presidenta de l’Associació de Directores d'Escoles d'Infermeria de Catalunya, Lorena Molina, directora del Campus Docent Sant Joan de Déu i Rebeca Tarjuelo, coordinadora del Grup IPA del COIB. Aquesta última ha presentat l´experiència del grup d’IPA´s del COIB. La taula ha estat moderada per Begoña Gil, membre de la Delegació Territorial del COIB al Baix Llobregat i cap d’àrea Infermera de docència, formació i recerca de la FHSJDM.

El segon dels punts que s’han tractat han estat els plans estratègics als serveis sanitaris per als professionals d’infermeria del Baix Llobregat. En aquesta taula s’han presentat les diferents estratègies establertes a les organitzacions que tenen com objectiu fidelitzar talent infermer amb diferents visions. Aquí hi han participat diferents entitats vinculades al territori, com la Fundació Hospital Sant Joan de Déu com a hospital comarcal amb Miriam Algarra, directora infermera, l’Hospital Sagrat Cor com a sociosanitari amb l’Óscar Garcia, coordinador d'infermeria i el DAP Costa de ponent com a primària amb Coral Fernández, adjunta a la direcció del centre i amb Montserrat Carrascós, membre de la delegació territorial del Baix Llobregat com a moderadora.

I el darrer punt de la jornada s’ha centrat en el lideratge polític infermer. L’objectiu d’aquesta taula ha estat donar visibilitat a la infermera dins de l’àmbit polític i conèixer les accions que es poden fer des de les diferents àrees d’influència. S´ha comptat amb la participació d´infermeres que actualment estan ocupant posicions polítiques, com l’Assumpció Laïlla, diputada del Parlament de Catalunya, i dos regidores d´ajuntaments, Gemma Margarit, regidora de l’Ajuntament de Castellbisbal i Olga Campos, regidora de l’Ajuntament de Pallejà, juntament amb la Montserrat Antonín, presidenta de la Societat Catalano-Balear d’Infermeria. La moderadora de la sessió ha estat Almudena González, membre de la delegació territorial del Baix Llobregat.

La jornada s´ha tancat amb les conclusions presentades per José Antonio Zafra, delegat territorial del COIB al Baix Llobregat i Paloma Amil, vocal de la Junta de Govern del COIB.

D´esquerra a dreta: Jordi Trelis, director gerent FHSJDM, Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i president del patronat de la FHSJDM, Paola Galbany, presidenta del COIB, Miriam Algarra, directora infermera FHSJDM, i Soledad Rosende, regidora de salut de Martorell.