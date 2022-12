L’Ajuntament d’Olesa està reformant l’antic convent de les Germanes Paüles de la població per tal de transformar-lo en habitatge social temporal. El govern local considera que el projecte li permet complir la voluntat de la congregació que va posar en l'acord de cessió. Podrà acollir fins a 10 famílies alhora.

A aquest espai se li vol donar un ús de primer acolliment a aquelles persones que han patit un incendi a casa seva, desnonament, o que per circumstàncies vàries d’emergència social han hagut de marxar de la seva residència habitual i es podran ubicar aquí fins que troben un allotjament definitiu. "D’aquesta manera no han de marxar a allotjaments com hotels o cases rurals d’altres municipis i no es deslliguen a les famílies del seu entorn. Es tracta de donar un primer acolliment a aquelles famílies d’Olesa que han patit un desnonament, es troben en situació de risc perquè s’han quedat sense feina o estan vivint una situació precària i no tenen suport de xarxa familiar” ha destacat l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera.

El convent de les germanes Paüles és una propietat molt gran, i on ara es fan els treballs és a la part que dona al carrer de Santa Oliva, a l’espai que ocupen quatre casals. “Al darrera hi ha una petita capella, catalogada amb valor patrimonial, que més endavant, l’Ajuntament té la intenció que s’obri al públic per a que sigui visitable, i tocant a la Riera, hi ha una extensió molt gran de terreny, on, en un futur la intenció és crear habitatge social, com s’està fent al carrer de la Indústria, per donar així resposta a la necessitat d’habitatge social que hi ha al municipi” ha dit Riera.

Les obres de reforma han aprofitat l’estructura que tenia l’antic convent, amb zones comunes com menjador, cuina i rebost, situats a la planta baixa; i zones amb privacitat com les habitacions, a les plantes primera i segona. En total té capacitat per acollir 10 unitats familiars (un màxim de 25 persones).

Noranta anys de les germanes Paüles a Olesa

Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül es van establir a Olesa l'any 1929, en aquesta casa que els va donar la família Puigjaner i que estava destinada a una de les seves filles, Ampar, monja d'aquesta ordre. Al llarg dels 90 anys que van estar al municipi van dedicar el seu treball a tasques socials com atenció domiciliària a malalts, cura de nens i nenes a la llar d'infants, ajuda amb menjar, roba i material als més necessitats, i atenció a la gent gran.D’aquesta manera es compleix amb la voluntat que va manifestar la congregació eclesiàstica, que va cedir l’immoble a l’Ajuntament amb el requisit que tingués un ús social. “L’edifici ha retornat al municipi després que un veí d’Olesa ho va cedir a la congregació. Quan les germanes va marxar, van cedir la propietat a l’Ajuntament amb la voluntat que l’edifici continués donat servei als veïns i veïnes del municipi en tema d’habitatge per aquells que ho necessiten“ ha dit l’Alcalde.

La previsió de les obres d’adequació d’aquest espai és que estiguin enllestides a finals d’aquests mes de desembre o a principis de gener. En paral·lel, des del Departament de Benestar Social s’està elaborant el protocol d’usos de l’espai.