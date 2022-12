Les actuacions d’asfaltatge a les avingudes de Francesc Marimon i de Francesc Macià, entre les rotondes nord i sud, que es van iniciar el 3 de desembre passat, ja han gairebé finalitzat. Divendres faltava només fer els treballs de pintura en el darrer tram, segons explicava Ràdio Esparreguera. Per tant, ja no hi haurà afectacions ni en la mobilitat viària al nucli urbà ni en el transport públic.

Tanmateix, les actuacions de millora a l’avinguda de Francesc Macià no han acabat i no es podrà estacionar a les zones destinades a aparcament, ja que divendres s’hi faran els treballs de premarcatge. Calia esperar que l’asfalt estigués fred per pintar. Pel que fa a l’avinguda de Francesc Marimon, ja s’ha pintat i les zones d’aparcament, degudament senyalitzades.