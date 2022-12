El Pavelló Esportiu Municipal d’Abrera va acollir el tradicioal berenar-sopar del Casal de la Gent Gran per desitjar un Bon Nadal a les tres-centes àvies i avis del municipi. Aquest va ser el primer berenar-sopar de Nadal per a la gent gran postpandèmia de la covid-19. L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor, Francisco Sánchez, acompanyats per representants de la Junta de Casal de la Gent Gran, van lliurar plaques commemoratives de reconeixement Mariano Vega, Bernardino Rodríguez i Victòria Vivaper la seva llarga participació i col·laboració en activitats del Casal de la Gent Gran.